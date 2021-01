"La matematica che ci salva", webinar e consegna del premio Tullio Levi-Civita a Simone Dovetta

Soprattutto in questo difficile periodo di emergenza sanitaria la nostra quotidianità è invasa da statistiche, proporzioni, numeri. La matematica, scienza che concerne il sapere ma anche il misurare è quindi il linguaggio costante delle nostre esistenze, non solo dei laboratori o dei luoghi delle decisioni politiche. Gli sfortunati che ritengono di non essere portati per questa scienza non si rendono conto di usarla e applicarla in continuazione, perché la matematica non è solo numeri e formule astruse ma è “conoscere per (godere) e prevedere”, un tentativo di risolvere e parlare a tutti in modo chiaro, quindi un grande investimento sulla positività, sulla possibilità di rendere la vita migliore.

L'evento

Se ne parlerà giovedì 21 gennaio alle ore 17.15 nel webinar “La matematica che ci salva” – link a https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit - organizzato dalle Associazioni Alumni e Amici dell’Università di Padova, dal Dipartimento di matematica “Tullio Levi-Civita” dell’Università di Padova e il sostegno di Corvallis Holding SpA. Con l’occasione di approfondimento si vuole anche porre l’attenzione sul potere della matematica sottolineando l’importante ruolo, nazionale e internazionale, di due dei suoi prestigiosi protagonisti, Tullio Levi-Civita e Fedrigo Enriques.

Il programma

Moderato da Giampiero Beltotto, Presidente Teatro Stabile del Veneto, l’incontro prevede alle ore 17.15 il saluto di Bruno Chiarellotto, Direttore del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” dell’Università di Padova, Enrico Del Sole, Amministratore Delegato Corvallis Holding S.p.A. e Presidente Associazione degli Amici dell’Università di Padova, Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova. A seguire “La matematica che ci salva e il Premio Tullio Levi-Civita” con Franco Rampazzo, professore ordinario dell’Ateneo patavino. Alle 17.45 Laura Brumat, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Corvallis Holding SpA e componente commissione di valutazione della I edizione del Premio di tesi di Dottorato “Tullio Levi-Civita”, conferisce il riconoscimento a Simone Dovetta, vincitore del Premio e assegnista di ricerca all’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR di Pavia, che presenterà la sua tesi dal titolo “Variational problems for nonlinear Schrödinger equations on metric graphs”. In conclusione, alle ore 18.00, “Il valore della matematica e l’eredità di Federigo Enriques” con Irene Enriques, Direttore generale, Zanichelli editore.

Il premio

Il Premio di dottorato “Tullio Levi-Civita” è organizzato dalle Associazioni Alumni e Amici e dal Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” dell’Università degli Studi di Padova, con il sostegno di Corvallis Holding SpA. Quest’anno il riconoscimento è andato a Simone Dovetta, assegnista di ricerca all’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche CNR di Pavia, che è stato selezionato per la tesi dal titolo “Variational problems for nonlinear Schrödinger equations on metric graphs”. Link alla sua intervista presente nel portale di Associazione Alumni: https://www.alumniunipd.it/blog/2020/07/03/da-soli-di-fronte-alla-complessita-simone-dovetta-tullio-levi-civita/.

Il Premio, di cui verrà prossimamente annunciata la seconda edizione, individua la miglior tesi di dottorato nell’ambito della meccanica analitica, della geometria differenziale e dei problemi variazionali. È dedicato a Levi-Civita che nasce a Padova nella primavera del 1873, da famiglia ebraica. Nel 1894 si laurea in Matematica con una tesi sugli “Invarianti assoluti” all’Università degli Studi di Padova dove successivamente, dal 1897 al 1918, terrà la cattedra di Meccanica Razionale. Stimatissimo in Italia e all’estero per i contributi scientifici in Meccanica Analitica, Geometria Differenziale e Analisi Globale, di lui si ricorda soprattutto l’invenzione del “trasporto parallelo”. Rimane inoltre celebre il carteggio del 1915 con Albert Einstein in cui suggerisce correzioni fondamentali alle bozze delle equazioni della Relatività Generale e con il quale nascerà un rapporto di reciproca stima.

Informazioni

Maggiori informazioni sull’evento alla pagina

https://www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-la-matematica-che-ci-salva/

Link per la partecipazione gratuita all’incontro:

https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit

Premio Tullio Levi-Civita

https://www.alumniunipd.it/premi/