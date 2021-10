Impariamo a preparare un tè come si deve con Teatips: un corso teorico e pratico

Impariamo a preparare un tè come si deve con TeaTips. Sabato 20 novembre h 16/18 da Tante Studio. Due ore di corso teorico/pratico per approcciarsi al mondo del tè e imparare a prepararlo e degustarlo nella maniera corretta. Elisa sfaterà alcuni luoghi comuni sul tè e spiegherà quali sono gli strumenti e le tecniche base per esaltarne aroma e sapore: la scelta della tipologia di tè e la sua conservazione, l’acqua e la temperatura giuste da usare, le quantità e i tempi di infusione necessari per preparare una tazza perfetta. Il tutto ovviamente degustando un tè in compagnia!

Costo: 40 euro

Posti limitati su prenotazione

Info e iscrizioni: info@tantestudio.it | 327 9516137

| Greenpass obbligatorio

Informazioni e contatti

Per la preparazione del tè verrà usato il kit “Un tè come si deve”, acquistabile separatamente al prezzo promo di 15€: prenotalo al momento dell’iscrizione!

Web: www.tantestudio.it

- https://teatips.it/

Evento Facebook

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...