“Nata per morire”: Stefano Lorenzetti presenta il suo nuovo libro al “Pollini”

Giovedì 30 maggio, alle ore 17, il Foyer dell’Auditorium Pollini ospiterà la presentazione del libro di Stefano Lorenzetti “Nata per morire. Memoria della musica e musica della memoria in età moderna” (Libreria Musicale Italiana, 2023). L’evento, con la partecipazione dell’autore, sarà introdotto e moderato da Maddalena Bonechi, prof.ssa di Storia della musica al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. Lorenzetti, storico della musica (considerato uno dei più illustri studiosi viventi del Rinascimento musicale) e musicista è da molti anni impegnato in una ricerca rigorosa e multidisciplinare su aspetti spesso misconosciuti della musica antica, per quanto fondamentali.

La prima parte del libro è dedicata allo studio della dimensione simbolica della musica, la seconda cerca di testimoniare il processo di visualizzazione del sapere musicale, senza il quale la musica non avrebbe potuto costituirsi in disciplina, mentre la terza si rivolge al mondo invisibile della sonorità, per tentare di comprendere la natura della musica in quanto lingua significante. Un testo che offre un nuovo approccio di pensiero, una storia della musica concepita in primo luogo come storia della cultura: una prospettiva nella quale la musica del passato, sebbene lontana dal nostro mondo e dal nostro modo di riflettere, aspira a divenire una forma del pensiero e il cui vissuto l’autore tenta, nelle sue pagine, di far rivivere. Lorenzetti ha studiato organo e clavicembalo con Kenneth Gilbert e contemporaneamente ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze. La sua duplice vocazione di musicista e musicologo lo ha portato ad esplorare pratiche dimenticate, che ha sperimentato in numerosi CD. Ha inoltre pubblicato più di cinquanta saggi. Ha tenuto concerti, conferenze e lezioni in Europa e negli Stati Uniti. È former fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies in America alla Columbia University di New York e direttore pro tempore del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Foto articolo da comunicato stampa