Roberto Bozzo presenta "Artropodofauna parietale delle gallerie di origine bellica delle Prealpi Vicentine"

Roberto Bozzo, membro dell’Associazione Naturalisti Vicentini, illustrerà a Esapolis 2022 a partire dalle ore 17, i risultati della sua ricerca durata 4-5 anni (e ancora in corso), con circa 350 uscite su campo, sulle Prealpi Vicentine. Una ricerca davvero singolare, alla scoperta della vita che si cela in luoghi di morte: insetti, ragni e altri artropodi, ma anche le muffe e l’umidità costante di questi luoghi che costruiscono come degli addobbi, creando dei microcosmi la cui bellezza stride quasi con i luoghi in cui si trovano, ovvero l’interno delle gallerie scavate durante la Grande Guerra, numerosissime nelle nostre montagne.

L’autore ci condurrà nell’esplorazione di questa vita “sottoterra” con immagini sorprendenti e racconti in prima persona di questa sua avventurosa ricerca.

Consigliata la prenotazione, contattando lo 049-8910189 o segreteria@butterflyarc.it.