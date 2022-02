Evento di presentazione del corso biennale in "psico energetica"

Evento di presentazione della "Psico Energetica", metodologia di intervento psicoterapeutico corporeo, originata dalla dott.ssa Monica D. Introna a partire dalle basi teoriche della psicologia analitico-junghiana e dai metodi di psicoterapia corporea della Bioenergetica, integrati con i principi e gli strumenti mutuati dall’Oriente e risultanti in un’estensione della Corenergetica. Allo scopo di diffondere il suo nuovo metodo terapeutico psico-energetico, la professionista Monica Introna ha fondato l’Istituto Italiano di Psico Energetica “Namir” e, in particolare, ha elaborato il Corso Biennale di Psico Energetica da 7 weekend annui, al termine del quale si rilascia l’Attestato di Training in Psico Energetica.

Se sei psicologo/a e/o psicoterapeuta puoi partecipare ad uno dei tre pomeriggi di Presentazione del Corso, con spiegazione teorica e dimostrazione pratica del metodo, che avranno luogo le domeniche del 20 Marzo, 24 Aprile e 22 Maggio 2022, a cui potrai accedere gratuitamente previa prenotazione (340 9273015, serenadalmolin@me.com).