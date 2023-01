Incontro di presentazione del corso “RI-appassioniamoci della Politica” a Palazzo Wollemborg

Le sfide inedite con cui ci troviamo a confrontarci, come la transizione ecologica e digitale, i problemi occupazionali e la giustizia sociale richiedono una prospettiva nuova, giovane.

Da queste esigenze e dalla volontà di promuovere la centralizzazione delle nuove generazioni soprattutto a livello politico, nasce “Ri-appassioniamoci alla Politica. A scuola di leadership per un buon governo delle istituzioni”.

L’iniziativa mira a garantire un’adeguata formazione in ambito politico-sociale per affrontare le sfide del mondo odierno, incentivando la presenza di giovani e donne in quella politica che va oltre gli schieramenti e i partiti, che guarda alla polis e all’amministrazione della cosa pubblica, che sia una città, una provincia, una regione, uno stato, un ente o un’associazione di categoria, per migliorare la vita delle persone e rendere la società più giusta, a partire dalle pari opportunità tra generi.

A lanciare il corso l’Associazione Alumni, il Cantiere delle Donne APS, il Dipartimento di Scienze Politiche giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova e il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova.

Testimonial d’eccezione Yuliya Yukhno , rappresentante dell’ambasciata popolare bielorussa in Italia, licenziata con un messaggio dall’azienda per cui lavorava per aver scritto un post su un social dove criticava l’azione del presidente, dieci mesi fa è stata costretta a lasciare il paese per motivi politici e la persecuzione da parte della polizia segreta bielorussa, il KGB. Anche per questo, dopo il secondo arresto ha lasciato il paese (attraversando Russia e Ucraina in Polonia per non essere arrestata al confine bielorusso) ed ha continuato a fare l’attività politica e civile combattendo per i diritti dei rifugiati bielorussi all’estero.

Il programma

10.30 Presentazione iniziativa, motivazioni e obiettivi

Associazione Alumni dell’Università di Padova

Il Cantiere delle donne

Suor Francesca Fiorese, Direttrice Ufficio diocesano di Pastorale Sociale

Confronto pubblico tra:

David Simon Suweis, Rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’Università di Padova

Silvia Dell’Uomo, Vicepresidente ASCOM Padova ( in rappresentanza delle associazioni di categoria)

Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco e deputato ( esempio di giovane dedito alla politica fin da giovanissimo)

Alessandro Russello, Direttore Corriere del Veneto ( in rappresentanza del giornalismo)

Yuliya Yukhno, rappresentante dell’ambasciata popolare bielorussa in Italia ( testimonial della giornata)

Conclusioni:

Prof.ssa Giorgia Nesti Dipartimento di Scienze Politiche giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova

Antonio Santocono, Presidente Camera di Commercio IAA di Padova

Q&A

Modera Micaela Faggiani, Presidente de Il Cantiere delle Donne Aps

Info e iscrizioni all’evento di presentazione:

https://www.alumniunipd.it/blog/event/il-buon-governo-delle-istituzioni

