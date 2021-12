Presentazione dei libri “Nove colpi” e “Si chiamerà Futura” a Padova

Domenica 12 dicembre 2021, a partire dalle 10.45, si terrà la presentazione del libro “Nove colpi – Le inchieste del commissario Rossato”, opera prima dell’autore Marco Baggio. L’evento si svolgerà in via Seminario, 1 – angolo con via dei Rogati, allo studio DP di Daniela Paluello, a Padova.

In “Nove colpi” Padova è il meraviglioso scenario di una vicenda noir che appassiona e sconcerta per tutta la durata del libro; ma è successo veramente?... questa è la domanda che il lettore si porrà leggendolo. I fatti descritti sono un susseguirsi di delitti apparentemente eseguiti da un serial killer, ma qual è la verità? A sparare è quello che i giornali chiamano "il balordo con la pistola" oppure la verità è quella che ha visto il commissario Rossato? "Nove colpi" indaga il lato più oscuro dell'animo umano e offre al lettore uno spaccato della società onesto e disincantato filtrato attraverso lo sguardo delle molteplici figure che ne animano le pagine.

“Si chiamerà futura – Storie di cambiamenti e rinascita” è invece un’antologia di sei racconti scritti da altrettanti autori (F. Tapparelli, Eliselle, E. Fallarino, G. Morozzi, C. Pulcinelli, L. Ferrari) che rappresenta una riflessione sullo scorrere del tempo e sugli eventi della vita, incentrati sull’importanza del cambiamento interiore. Interverranno nel corso della mattinata: Marco Baggio, autore del libro “Nove colpi”; Paolo Coltro, giornalista e fotografo tra i fondatori del Mattino di Padova; Gianluca Morozzi, scrittore, fumettista, musicista, conduttore radiofonico e autore di uno dei sei racconti “Si chiamerà futura”; Riccarda Dalbuoni, giornalista professionista e addetto stampa nella pubblica amministrazione; Daniela Paluello, interior designer e presidente dell’associazione no profit ArtiTalenti e Filiberto Tartaglia, consulente per il marketing e la comunicazione presso aziende del terziario, no profit e della pubblica amministrazione.