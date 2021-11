Presentazione del documentario "La terra dei fumi" di Giada Zandonà

Un documentario che attraverso il racconto di 25 anni di lotte e mobilitazioni nella Bassa Padovana aiuta ad affrontare le sfide future. Quella che si racconta con immagini, interviste, dichiarazioni, non è solo la storia dei 25 anni del Comitato Popolare Lasciateci Respirare, è la trama di un movimento fatto di persone, di idee, di speranze, di vittorie e di fatiche. Una testimonianza carica di positività e speranze, su un Comitato protagonista in tanti territori, che ha messo in luce il conflitto tra lavoro e salute, costringendo tutti a ridiscutere il modello di produzione, andando a prefigurare una diversa valorizzazione del territorio, in grado di garantire un reddito in maniera rispettosa della salute e dell’ambiente.

Un'autoproduzione di buona qualità sapientemente guidata dalla giornalista Giada Zandonà e dal video maker Alberto Boaretto di Fotostudio4A di Este, che cerca di attraversare le vicende del Comitato Lasciateci Respirare, dando la parola ai protagonisti o meglio alle tante protagoniste delle mobilitazioni, dato che quasi sempre a fare la differenza sono le donne, le mamme, capaci di dimostrare tenacia e determinazione soprattutto in difesa della salute dei loro figli e di tutti i cittadini. Un gruppo che è stato capace di far scendere in piazza oltre 3.000 persone, e non per un giorno solo.

Una trama che non rappresenta semplicemente il corso degli eventi di uno dei Comitati più longevi della provincia di Padova e del Veneto, ma prova a fornire la consapevolezza che davanti alle ingiustizie sociali e ambientali è necessario ribellarsi, dando un messaggio positivo per dimostrare che il futuro non è solo nella mani di chi governa, ma passa soprattutto nella determinazione e nella mobilitazione di tutti i cittadini.

Con Giada Zandonà e Francesco Miazzi. Appuntamento l'1 dicembre 2021 alle ore 18.30

