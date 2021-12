Istituita la giornata regionale per i colli veneti, la presentazione dell’iniziativa a Galzignano Terme

Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico, oltreché una ricchezza fatta di piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri e tradizioni popolari.

Scarica il programma dell'iniziativa

Con questa volontà è nata la Giornata Regionale per i Colli Veneti, primo firmatario il Consigliere regionale Marco Zecchinato. Il progetto è attuato dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto. Una collaborazione, quella con le pro loco, che evidenzia ancora una volta il prezioso e fondamentale legame con il territorio.

La Giornata Regionale per i Colli Veneti, che verrà celebrata annualmente la prima domenica di Primavera, nasce infatti con lo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle Colline venete, dei loro paesaggi, della loro biodiversità ma anche della particolare dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina. L'ambiente collinare del Veneto è una preziosa riserva di biodiversità, un ecosistema di cui sono parte integrante le tradizioni culturali e i saperi locali che da sempre contribuiscono alla tutela di cultura, paesaggio, risorse e prodotti di questi territori secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile.

La prima giornata celebrativa

La prima Giornata Regionale dei Colli Veneti sarà celebrata il 27 marzo 2022 ma molti sono gli eventi che la anticiperanno: il programma si aprirà con 8 incontri aperti al pubblico che, fino al 16 dicembre, si svolgeranno in altrettante località della regione per illustrare alla cittadinanza il progetto, le finalità e le caratteristiche delle aree di promozione.

L'evento

Un percorso che coinvolgerà anche la provincia di Padova, con un incontro dedicato alla cittadinanza che si svolgerà domenica 12 dicembre alle ore 9.30 all’Auditorium Comunale di Galzignano Terme (PD). Un appuntamento di particolare importanza, che sarà introdotto dai padroni di casa e dal saluto delle autorità presenti: Riccardo Masin, Sindaco di Galzignano Terme e Presidente Parco Regionale dei Colli Euganei; Fernando Tomasello, Presidente UNPLI Padova; Rossano Baraldo, Vicepresidente UNPLI Padova; Monica De Stefani, Presidente Consorzio Pro Loco Euganeo.

Sarà presente anche il promotore della legge, il Consigliere Regionale Marco Zecchinato, che si occuperà di presentare la legge regionale per la promozione dei Colli Veneti con il prezioso contributo dei Consiglieri Regionali firmatari della legge Fabrizio Boron, Elisa Cavinato, Giulio Centenaro, Giuseppe Pan, Luciano Sandonà, Enoch Soranzo ed Elisa Venturini.

Ad arricchire l’incontro anche gli interventi degli attori del territorio, esperti e appassionati di storia, cultura ed enogastronomia che presenteranno al meglio le loro attività in ottica di valorizzazione dei Colli: Renzo Zattarin, Esperto conoscitore del territorio dei Colli Euganei; Stefania Lunardi e Giulia Deotto, rispettivamente Responsabile e Curatrice del progetto di rilancio del Museo dei Colli Euganei; Osvaldo Orlando, Storico; Renato Malaman, Giornalista.

I posti sono limitati, è perciò necessaria la prenotazione a: consorzioprolocoeuganeo@gmail.com

Nell’incontro verranno illustrate le finalità del progetto, le opportunità che si apriranno per i territori interessati e i numerosi eventi che porteranno fino alla celebrazione della prima Giornata Regionale dei Colli Veneti.

È nata, inoltre, la Community ufficiale dei Colli Veneti, gruppo Facebook (facebook.com/groups/colliveneti) con lo scopo di vivere e condividere scatti, pensieri ed emozioni del territorio collinare veneto. L’invito è di iscriversi al gruppo e condividere le proprie foto e i propri video dei Colli corredandoli dell'hashtag ufficiale #colliveneti per creare un vero senso di comunità.

Infine, per gli amanti delle Colline venete e della fotografia, ci sarà la possibilità di divertirsi con Colli Veneti in un Click, contest fotografico dedicato al territorio dei Colli Veneti per promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli.

Info web

https://www.consorzioeuganeo.com/

https://www.facebook.com/Consorzio-Euganeo-Pro-Loco-105820601213999/

Event Facebook https://www.facebook.com/events/322077696153957/

Gli incontri

Maser (TV), Villa Barbaro – venerdì 3 dicembre ore 18.00

Piovezzano di Pastrengo (VR), Sala Leardini – giovedì 9 dicembre ore 20.00

Marostica (VI), Palazzo Baggio – sabato 11 dicembre ore 10.00

Cison di Valmarino (TV), Teatro Loggia – sabato 11 dicembre ore 16.30

Galzignano (PD), Auditorium comunale – domenica 12 dicembre ore 9.30

Barbarano Mossano (VI), sede consorzio Colli Berici – martedì 14 dicembre ore 20.15

Vestenanova (VR), impianti sportivi – giovedì 16 dicembre ore 20.30

Montecchio Maggiore (VI), Corte delle Filande – giovedì 16 dicembre ore 18.30

I colli veneti

Colli Euganei

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani

Colline del Garda

Colline Moreniche

Colline della Valpolicella

Colline della Valpantena e Torricelle

Colline dell’est veronese

Colli Berici

Colline delle Prealpi Vicentine

Colline della Pedemontana