"Il grande libro della morte" di Ines Testoni, presentazione a Padova

Solenni processioni funebri, pianti rituali, sacrifici e offerte in onore dei defunti, complesse pratiche di purificazione, sepolture, cremazioni e mummificazioni, necropoli grandiose erette a immagine e somiglianza delle citta? dei vivi: ogni societa?, ogni popolo del pianeta, sempre e a ogni latitudine, si e? confrontato con la morte e ha cercato di renderla meno traumatica, facendone un momento di passaggio condiviso all’interno delle comunita?. Oggi invece l’Occidente, accecato dall’illusione di un benessere infinito, opera una rimozione sistematica della morte dalla vita quotidiana e dall’esperienza di tutti, tramutandola in un fantasma indicibile con cui ciascuno si trova a combattere da solo.

Il grande libro della morte ripercorre i miti, i riti, le credenze e le tradizioni funebri che hanno accompagnato l’umanita? fin dall’alba dei tempi. Esamina come nel tempo sono cambiati gli atteggiamenti individuali e collettivi nei confronti della morte, vista come un confine naturale dell’esistenza nel mondo antico e nel Medioevo per poi diventare un tabu? nell’eta? moderna. Racconta la lunga tradizione di filosofi e scrittori che hanno sottolineato come l’accettazione della nostra mortalita? sia la chiave per dare un significato alla nostra esistenza. Rintraccia gli influssi della morte sull’arte figurativa, sul cinema e sulle serie televisive. E approda all’oggi: un’epoca in cui i progressi della scienza e della tecnologia ci spingono a ripensare in nuovi modi l’essere umano, e figure ibride come i cyborg e il movimento del transumanesimo aprono le porte a possibili forme di parziale immortalita?. Un’epoca in cui e? sempre piu? pressante la richiesta di un supporto medico e psicologico per i morenti e i loro cari; in cui e? piu? che mai necessario ristabilire un rapporto maturo e consapevole con la morte.

Il grande libro della morte ci sfida a caricare nuovamente di senso la nostra piu? grande paura, restituendo l’antico alone di sacralita? a questo confine e, al tempo stesso, pensandolo come un passaggio naturale dell’esistenza. Perche? e? solo guardando negli occhi la nostra fine che possiamo vivere pienamente. Riti e tabu?, miti e film, l’immortalita? dell’anima promessa dalle religioni e l’immortalita? della mente promessa dalla tecnologia: questo libro racconta la morte ieri, oggi e domani.

Con Ines Testoni. Sarà presente Laura Liberale (scrittrice, tanatologa).

