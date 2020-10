Presentazione del graphic novel "In viaggio con Aristotele" al ristorante Strada Facendo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/870616733473343/

Venerdì 9 ottobre dalle ore 18.30 in programma l’aperitivo con gli autori al ristorante Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri.

Aperitivo con gli autori

Presentazione del graphic novel "In viaggio con Aristotele" ed. Becco Giallo.

Un libro per amanti della Grecia, nostalgici delle vacanze e neogenitori!

In collaborazione con Libreria Pangea.

Con gli autori: Apostolidis Emanuele e Tadiello Elisa.

Letture di: Lorenzon Tiziano

Ecco anche alcune recensioni di lettori:

“Uno dei fumetti più belli che abbia mai letto!”

“Letto tutto d’un fiato:appassionante e commovente”.

“Non è un fumetto ma un manuale di vita”.

Trama

Tra cultura ellenica e paternità, tra ricordi e aspettative, un viaggio a fumetti per amare e capire realmente la Grecia e i suoi abitanti.

La Grecia Antica di Ulisse, dei miti e della filosofia si confronta con la Grecia Moderna di Kavafis, dell’orgogliosa guerra di liberazione e della crisi. Itinerari, curiosità e ricordi si mescolano in un viaggio in cui Emanuele, accompagnato da Aristotele e Kazantzakis, dovrà capire quale sia la vera Grecia da trasmettere agli studenti e alla figlia in arrivo.

Info web

