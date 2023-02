A Padova la prima presentazione del graphic novel "Ismael e gli altri. Una storia di migrazione e caporalato"

Venerdì 24 febbraio alle ore 21 presso lo Spazio Gershwin in via Tonzig 9 a Padova si terrà la prima presentazione del Graphic Novel "Ismael e gli altri. Una storia di migrazione e caporalato" edito da Becco Giallo in collaborazione con ADL COBAS.

Saranno presenti gli autori Paolo De Marchi e Giuseppe Zambon; Massimo Carlotto - pagina ufficiale (autore della prefazione); Guido Ostanel (BeccoGiallo Editore); Maurizio Camardi; e sindacalisti di ADL COBAS.

Modera Cristiano Cadoni de Il Mattino di Padova

Il libro

Lo scrivere, il narrare, il discutere di migranti come di caporalato ha un andamento carsico. Sono argomenti che affiorano e spariscono in concomitanza, purtroppo, degli interessi politici del momento. Il caporalato è presente oggi in ogni settore produttivo del Paese ed è una costante nel mondo dei migranti. Lo abbiamo appreso dalle cronache dello sfruttamento dei migranti nella raccolta delle arance in Calabria e Sicilia, dei pomodori in Puglia, degli ortaggi in Veneto, come nelle aziende del tessile a Prato, della cantieristica navale a Marghera e Monfalcone, fino al noto e recente caso della tipografia Grafica Veneta. Il caporalato si insinua, dunque, agevolmente in una legislazione sul lavoro a maglie larghe. Questo libro, realizzato in collaborazione con Adl Cobas, e? un graphic novel ma anche un’inchiesta a fumetti, che si pone l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su alcuni degli aspetti piu? vergognosi del mondo del lavoro contemporaneo.

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089978933474