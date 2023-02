«Ci troviamo in centro?», laboratori per anziani al Gino Strada di Montegrotto Terme

«Ci troviamo in centro?» è il nuovo progetto dell’associazione Auser di Montegrotto Terme rivolto ai tanti anziani che hanno ancora voglia di socialità ma magari poche occasioni di incontro. Ogni mercoledì e venerdì, al centro Gino Strada di via Diocleziana 4 a Montegrotto Terme verranno proposti “laboratori” con attività varie, giochi da tavolo, giochi di memoria, realizzazione di prodotti attraverso materiali di recupero ma anche corsi di cucito e scambio di ricette. Il progetto, gratuito, verrà presentato mercoledì 15 febbraio alle 15 presso il centro Gino Strada.

Oltre ai laboratori, verranno proposte anche attività culturali come lettura di libri, di quotidiani e uscite culturali alla riscoperta del territorio.

Le attività di socializzazione sono aperte a tutti i sampietrini over 65. «L’obiettivo - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - è invogliare l’anziano a coltivare degli interessi e a svolgere delle attività che gradisce e che si avvicinano alle sue capacità può essere quindi un modo utile per favorirne il benessere psicofisico. Ci saranno attività adatte agli interessi e alle capacità di tutti. Ringraziamo i volontari dell’associazione Auser per il loro impegno quotidiano verso le persone più fragili e per essere riusciti, con le loro attività, a far diventare il centro comunale un luogo sempre più aperto e accogliente per tutti i cittadini in modo particolare alle persone anziane».

Per informazioni, cell. 349 665 6995/339 1987 681

