Presentazione dei libri "Kalevala" e "Commentario"

Presentazione dei due volumi "Kalevala" di Elias Lönnrot, traduzione di Paolo Emilio Pavolini, Vocifuoriscena, Viterbo 2022 Hans Fromm, "Kalevala. Commentario", a cura di Elisa Zanchetta, Vocifuoriscena, Viterbo 2022. Appuntamento il 20 aprile alle ore 18.30 presso Etnodramma. Ingresso libero.

Rispetto all'epica omerica, ai poemi cavallereschi e alle saghe scandinave, il Kalevala appare come un mondo a parte. Si snoda lieve come una fiaba attraverso un panorama fatto di laghi e foreste, abitato da spiriti e animali parlanti. Non fa udire lo schianto delle spade, quanto il melodioso intreccio degli incantesimi; non procede cavalcando versi solenni, ma rapisce col ritmo innocente di una filastrocca. Ha i toni rarefatti ed evocativi della musica di Sibelius: mai il tragico fatalismo di Wagner.

