Gli incontri alla Libreria laformadelibro del fine settimana

Di seguito tutti gli appuntamento alla LaFormadelLibro durante il fine settimana.

Venerdi 4 novembre

Venerdi 4 novembre ore 11.30 Antonio Manzini incontra il pubblico per un firma copie del suo ultimo libro “La mala erba”.

Evento FB https://www.facebook.com/events/513573960782062/

Venerdi 4 novembre ore 18.30 Emanuele Atturo presenta “Roger Federer è esistito davvero”.

In questo libro Emanuele Atturo indaga il mistero della presenza sacrale di Federer su un campo da tennis. Dai primi anni difficili e stranamente indisciplinati, a quelli del suo dominio incontrastato, per poi arrivare alle rivalità infinite, prima con Rafael Nadal e poi con Novak Djokovi?, che col loro confronto di stili hanno fatto brillare ancora più intensamente l’unicità del tennis di Federer.

Evento FB https://www.facebook.com/events/490412156476161/

Sabato 5 novembre

Sabato 5 novembre ore 11 Marco Missiroli presenta “Avere tutto”.

Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia. E quell'ossessione che lo muove da sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto.

Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste.

Evento FB https://www.facebook.com/events/627036295630648/

Dove

LaFormadelLibro

Via del Carmine, 6, Padova

Info web

https://www.viadelcarmine.it/

https://www.facebook.com/libreria.laformadelibro/

https://www.eventbrite.it/d/italy--padova--85685309/libreria-la-forma-del-libro/

Foto articolo da comunicato da Facebook