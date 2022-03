Presentazione del libro "Addomesticare la morte" di Amedeo Boros

Il volume affronta, dal punto di vista antropologico-culturale, quattro temi di ricerca che ruotano intorno alla morte. Il primo riguarda, da un lato, lo smarrimento di fronte all’angoscia di morte legata alla pandemia del 2020 e, dall’altro, la mappa culturale fornita dai miti fondativi, per riorientare quell’angoscia. Il secondo concerne il gioco politico-sociale intorno ai funerali, negati o concessi, di personalità ungheresi e le relative cerimonie riabilitative di risepoltura. Il terzo ruota intorno agli effetti del revival culturale della “vendetta di sangue” in Albania. Infine lo studio, più tradizionale, di un particolare sistema funerario calvinista, attivo in un’area rurale e periferica dell’Ungheria nord-orientale, legato a dei particolari simboli tombali detti fejfák “a forma di barca”. Con la presenza dell'autore che dialogherà con Francesco Spagna.

Amedeo Boros, antropologo culturale e sociale, insegna presso la Scuola di Psicologia ed è docente per il master in "Death Studies" dell'Università di Padova. I suoi studi e la sua attività didattica affrontano in particolare i temi: della gestione della morte nelle culture umane; dei modelli di sviluppo e sostenibilità; dei flussi migratori; delle pratiche legate alla continuità culturale nelle comunità rurali. Svolge ricerche sul campo soprattutto in Ungheria, Grecia, Albania, Romania e Italia.

Francesco Spagna, docente di Antropologia Culturale nell'Università di Padova, ha compiuto ricerche dapprima nelle comunità native di Stati Uniti e Canada e poi nei paesi a tradizione mineraria delle Dolomiti bellunesi e presso le comunità immigrate di Padova. Tra i suoi saggi più recenti "La buona creanza. Antropologia dell'ospitalità" (2013) e "L'infinito antropologico" (2015).

Informazioni e contati

Ingresso con tessera, costo 2 euro, valida per tutto il 2022. La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri. Posti limitati.

Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com

Durante gli eventi è necessario presentarsi con super green pass.