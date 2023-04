Presentazione del libro "Alburno" di Fernando Marchiori il 26 aprile 2023, Edizioni Il Ponte del Sale, con Fernando Marchiori e Cristina Grazioli, letture di Alvise Camozzi.

Come un racconto in versi, il poemetto di Fernando Marchiori ci porta in un altrove perduto nel tempo che forse si può ritrovare dentro di noi. Fermo in coda sulla statale Romea, un uomo si trova d’improvviso proiettato nella memoria del paesaggio che lo circonda, «all’altezza dell’infanzia» trascorsa proprio lì, ai bordi della Laguna di Venezia. Comincia così un viaggio nelle immagini interiori di un ambiente incerto fra terre e acque, passato e presente, elegia e fervore, da cui emergono frammenti di storie personali e collettive, meraviglie e devastazioni, presenze fantasmatiche in un fitto rincorrersi di parole evocative e misteriose, sempre alla ricerca del genius loci.

Una visione incantata di Venezia dai margini di una solitaria peregrinazione lagunare. Un canto alla natura seppur ferita e agli uomini che ne custodiscono le tracce sui loro corpi. Una riflessione sulla scrittura e sulle stagioni della vita, mentre ancora scorre la sua linfa sotto la corteccia degli anni. Proprio come la coda di macchine che nel frattempo si è mossa.