Arben Dedja presenta il libro “Trattato di medicina in 19 racconti e ½” a La Feltrinelli

Si tiene giovedì 9 febbraio 2023, ore 18, a La Feltrinelli, via San Francesco 7 - Padova l’incontro con Arben Dedja che presenta il libro “Trattato di medicina in 19 racconti e ½” (WhiteFly Press).

Interviene Patrizia Tazza

Dettagli

La lettura del volume di Arben Dedja, Trattato di medicina in 19 racconti e ½, (WhiteFly Press) è consigliata a un pubblico capace di restare appeso al filo della tensione nervosa rispettando la posologia suggerita dal medico-scrittore: commuoversi dolcemente e ridere amaramente.

Nel suo Trattato di Medicina, suddiviso in 19 racconti e ½, non c'è traccia delle centinaia, per non dire migliaia, di pagine che conferiscono “peso” a ogni trattato che si rispetti. Tanto meno si parla di medicina. Ci troviamo davanti a un libricino smilzo che mette il naso in faccende che ci riguardano: i retroscena della formazione universitaria dei futuri Ippocrate, la lotta dei medici per restare umani in una realtà ostile, la tragicommedia in scena nelle sale operatorie, i risvolti di una professione che è passione, missione e ossessione. Storie vere, surreali, paradossali. Quelle che “a volte la realtà supera di gran lunga la fantasia”. Dosi massicce d'ironia, cinismo e poesia. Tinte nero-gotico e rosso-splatter.

Foto articolo da comunicato stampa