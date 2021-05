All'Arcella Bella la presentazione del libro "L’unica persona nera nella stanza” di Nadeesha Uyangoda

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/400005614321923/?ref=newsfeed

" Sabato 22 maggio dalle 18.30 alle 20

Libreria Zabarella presenta "L’Unica Persona Nera nella Stanza” di Nadeesha Uyangoda

Palco Casetta Zebrina

Ingresso ad offerta libera

No prenotazione

“L’unica persona nera nella stanza” è un libro di Nadeesha Uyangoda uscito nel marzo 2021 per 66thand2nd Editore e che verrà presentato sabato 22 maggio ad Arcella Bella dall'autrice in dialogo con Caterina Benvegnù.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Libreria Zabarella ed è parte di un ciclo di presentazioni che, da maggio a settembre, daranno spazio a voci e narrazioni in grado di indagare la complessità dell’epoca contemporanea.

Con un approccio inedito e un linguaggio fresco e «social», Nadeesha Uyangoda apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir, un’onesta conversazione per comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro paese.

Nadeesha Uyangoda è nata in Sri Lanka, ma vive in Brianza da quando aveva sei anni. È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni. I suoi lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Not, «Rivista Studio», «The Telegraph», Vice Italia, openDemocracy.

- - -

Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti.

Per rimanere nella zona davanti al palco è necessario avere un posto a sedere

Nel resto dell'area del festival si può stare in piedi indossando la mascherina

Ricordarsi sempre di rispettare il distanziamento e di igienizzare frequentemente le mani

- - -

Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova."

