Presentazione del libro "Artiste italiane e immagini in movimento. Identità, sguardi, sperimentazioni"

Il volume propone un percorso di storicizzazione e di lettura critica delle artiste italiane attive nel cinema sperimentale e nelle arti elettroniche, dalla seconda metà degli anni Sessanta a oggi: i saggi toccano questioni come il ruolo delle donne negli apparati produttivi, la specificità dell’autorialità femminile, lo sguardo femminile nelle sue valenze sovversive e antiegemoniche. Il libro permette di conoscere meglio, anche e soprattutto da una prospettiva di genere, il lavoro di artiste storicizzate come Giosetta Fioroni e Marisa Merz, di figure ancora poco note al grande pubblico come Federica Marangoni, Ida Gerosa e Daniela Bertol, o la giovane Martina Melilli, e di donne attive nell’ambito della produzione video, come Maud Ceriotti Giaccari. Completano il quadro le interviste a Pia Epremian De Bernardis e a Rosa Foschi.

Contributi di Cristina Casero, Lara Conte, Irene Boyer, Raffaella Perna, Francesca Gallo, Paola Lagonigro, Farah Polato.

Intervengono Guido Bartorelli (Università di Padova), Martina Melilli (artista e filmmaker), Farah Polato (Università di Padova) e Francesca Gallo (sapienza Università di Roma).

Il 30 novembre presso Etnodramma - Libreria Mazehual a Padova:

Artiste italiane e immagini in movimento. Identità, sguardi, sperimentazioni.

A cura di Lara Conte e Francesca Gallo. (Mimesis/Aurora 2021)

