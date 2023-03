Presentazione del libro “Autobiografia minima” di Elio Armano al Museo Eremitani

Martedì 4 aprile alle ore 17 al Museo Eremitani | Sala del Romanino in piazza Eremitani 8 a Padova si tiene la presentazione del libro "Autobiografia minima" di Elio Armano (Antiga Edizioni).

Interventi:

Andrea Colasio , assessore alla cultura

, assessore alla cultura Guido Beltramini , direttore Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio

, direttore Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio Gianfranco Bettin , saggista e scrittore

, saggista e scrittore Flavio Zanonato, presidente Centro studi Ettore Luccini

Sarà presente l’autore.

“Questa di Elio Armano è solo per numero di pagine, parco e misurato, un’autobiografia ‘minima’, come recita il titolo. Per contenuti, personaggi – a cominciare dall’autore – e per il contesto storico e culturale in cui si colloca e, infine ma non per ultimo, per il modo stesso in cui è scritta, si tratta invece di un racconto che solca sicuro e convincente il nostro tempo e i suoi immediati precedenti, con lo sguardo di un consapevole protagonista del quadro politico regionale e della scena artistica italiana.”

dall’introduzione di Gianfranco Bettin

Informazioni

ingresso libero fino a esaurimento posti

cultura@comune.padova.it

Info web

https://www.facebook.com/elioarmanoscultore

Foto articolo da comunicato stampa