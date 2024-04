Presentazione del libro "Aviatori abruzzesi e molisani della Prima Guerra Mondiale”

Per iniziativa dell'Associazione culturale “Balbino Del Nunzio”, Sabato 20 aprile, alle ore 10.00, presso l’Aeroporto di Padova, via Sorio n. 89, sarà presentato il libro “Aviatori abruzzesi e molisani della Prima Guerra Mondiale”. Ne sono autori Antonio Di Gregorio di Pescara e Alessio Meuti di Verona, entrambi ex ufficiali dell'Aeronautica Militare, esperti e storici del volo, scrittori di diversi libri e articoli su temi dello specifico settore.

Con l’introduzione del Prof. Marco Patricelli, il volume, illustrato con foto, disegni ed acqueforti del Maestro Mimmo Sarchiapone, tratta le vicende di aerostieri, osservatori e piloti dell'Abruzzo e del Molise, che al tempo della Grande Guerra costituivano un'unica regione. Nel novero dei personaggi citati nel libro ci sono aviatori molto noti, come il vate Gabriele D'Annunzio, ed altri misconosciuti, come Tommaso Serafini, allievo pilota ortonese, caduto durante un volo di addestramento.



L'ingresso è libero. Per informazioni, tel. 335330950.