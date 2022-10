Presentazione del libro "Il baco da Seta 2.0" di Matteo Venturini a palazzo Moroni

Non mancheranno le istituzioni comunali e provinciali alla prima presentazione del libro del giornalista e autore Matteo Venturini “Il Baco da Seta 2.0” edito Primiceri Editori (2020) con la prefazione scritta del Presidente del Veneto Luca Zaia.

«Dopo quasi due anni di attesa dovuta dalle limitazioni Covid e da altri motivi personali è arrivata la lieta notizia della presentazione del mio libro “Il Baco da Seta 2.0 – ha commentato l’autore Matteo Venturini – A dare maggior valore e soddisfazione a questo saggio che è caratterizzato dal recupero di un’opera di quasi cento anni fa dell’agronomo padovano Alessandro Gioda e da una lunga documentazione riferita alla situazione dei giorni nostri, è l’aver ricevuto la prefazione del Presidente del Veneto Luca Zaia nella versione istituzionale del libro».

La presentazione si terrà sabato 22 ottobre alle ore 10.30 in Sala Paladin di Palazzo Moroni e rientra nella rassegna “Padova Cultura”, lanciata dall’Assessorato alla Cultura e dedicata agli autori padovani che hanno saputo caratterizzare il territorio all’interno della propria opera. «Ad accompagnarmi durante la presentazione sarà presente l’amico attore Diego De Francesco e saranno presenti in sala personalità istituzionali del territorio e della stampa – prosegue Venturini – Il testo è pensato e strutturato per essere letto da tutti, ed è anche destinato ai ragazzi più giovani, rappresentando così una importante occasione per conoscere una tradizione del nostro territorio che rischia di scomparire. Il mio impegno è di poter presentare questo libro anche all’interno delle scuole primarie e secondarie».

