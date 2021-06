Presentazione del libro "Bruno Maderna. La musica e la vita" alla Sala della Carità

A conclusione della rassegna "Veneto Contemporanea" dell'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici dell'OPV promuove la presentazione del libro "Bruno Maderna. La musica e la vita" edito da LIM, mercoledì 16 giugno alle ore 17 alla Sala della Carità (via S. Francesco, 61).

Insieme agli autori, Mario Baroni e Rossana Dalmonte, saranno presenti il Direttore musicale e artistico dell'OPV, Marco Angius, e il musicologo Alberto Massarotto.

Bruno Maderna (Venezia, 1920 - Darmstadt, 1973) è stato uno tra i compositori più originali e significativi del Novecento.

Il volume, pubblicato dall'editore LIM nel 2020, a 100 anni dalla nascita del musicista, si rivolge a un pubblico vasto, cercando di illustrare non solo la sua musica, ma anche i fatti principali della sua vita. Nel progetto biografico, Baroni e Dalmonte sono stati guidati dalle vicende legate alla sua notorietà di bambino prodigio, indi dal calendario delle sue composizioni, della sua attività di docente in corsi internazionali per la Nuova Musica e delle sue esecuzioni come direttore d’orchestra. Nel secolo scorso la sua fama di compositore era affidata alla presenza delle sue opere in tutti i festival internazionali e quella di direttore era alla base dei suoi continui spostamenti in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone e in Persia.

Le notizie illustrate nel libro non provengono solo dalla letteratura corrente, ma anche da materiali diversi raccolti dagli autori presso Radio, Teatri e altre istituzioni di tutto il mondo, e soprattutto da documenti forniti dalla moglie di Maderna nei primi anni Ottanta del secolo scorso.

Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti con prenotazione obbligatoria al link https://bit.ly/AmiciOPV- Maderna

Foto articolo da comunicato stampa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...