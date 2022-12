Presentazione del libro "Elide" di Mariella Favaretto al Caffè Letterario Treccani di Padova

Prezzo non disponibile

Presentazione del romanzo

“Elide”

di Mariella Favaretto

mercoledì 14 dicembre | ore 18

Ristorante Caffè

Letterario Treccani

Via Umberto I, 2

Padova

In dialogo

con Daniela Rossi

Editor e curatrice editoriale

Come partecipare

All'evento è associato l'aperitivo

La prenotazione è obbligatoria

clicca qui per la tua prenotazione

Per informazioni

049/6750024

380/2391963

All’inizio del XX secolo, anche il territorio che si estende tra il Veneto Orientale e il Pordenonese sta vivendo un periodo di florido progresso industriale.

Elide, una giovane nobile, orfana di madre, unica figlia di un conte caduto in disgrazia, è costretta ad affacciarsi precocemente alla vita adulta ed è obbligata a sottostare ai doveri coniugali. Elide incarna il profilo di una donna vivace e battagliera che non accetta di restare imbrigliata nelle trame di una società conservatrice in cui le donne possano soltanto ambire al matrimonio e all’unico ruolo riconosciuto: quello della maternità...

Costo: 15 euro (sconto 10% su ingresso e acquisto libri per le iscritte al Cantiere delle Donne).

Prenotazione obbligatoria al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyrNIfpKGVgeWWP0aM2D4hqLIzDP_7i6n2CpaNKTF3eEA3Q/viewform

