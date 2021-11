Presentazione del libro "Cultura e controcultura" di Francesco Spagna

In senso antropologico, il termine "controcultura" riflette tanto una richiesta di più cultura, quanto la volontà di attingere a stratificazioni culturali più profonde di quelle convenzionali. La "controcultura" si profila dunque come resistenza a quei processi di deculturazione che affliggono il mondo contemporaneo. Lungo queste linee si sono mossi anche i movimenti controculturali degli anni Sessanta del Novecento, che si sono spinti al contempo verso l'Altro (l'Oriente, i nativi americani...) o verso i recessi più profondi del Medesimo. Questi processi culturali hanno prodotto tensioni rilevanti sul piano antropologico, innescando un dibattito ancora molto vivo su Modernità e Tradizione, tanto da chiedersi se non avessero ragione i Beatles quando cantavano "Get back to where you once belonged": e se la controcultura non fosse in fondo che un travestimento della Tradizione?

Francesco Spagna, docente di Antropologia Culturale nell'Università di Padova, ha compiuto ricerche dapprima nelle comunità native di Stati Uniti e Canada e poi nei paesi a tradizione mineraria delle Dolomiti bellunesi e presso le comunità immigrate di Padova. Tra i suoi saggi più recenti "La buona creanza. Antropologia dell'ospitalità" (2013) e "L'infinito antropologico" (2015)

CULTURA e CONTROCULTURA

Elèuthera editore

di Francesco Spagna

Prefazione di Marco Aime.

Postfazione di Khalid Rhazzali

