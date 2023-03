Rassegna letteraria "Autori al Castello". Presentazione del libro "Disposizioni accessorie sul caso Samsa" di Francesco Zanolla. A cura di Paolo Zardi In rare occasioni si è reso chiaro che ci sono momenti in cui i confini delle nostre esistenze non bastano. È in quei momenti che le finzioni, i racconti, le storie, le rappresentazioni ci vengono in soccorso.

In tempi particolarmente ostici può capitare addirittura che nemmeno le storie bastino più, e allora possiamo appellarci alla tradizione millenaria che ci porta a riprenderle in mano e, partendo da quelle, a uscire dal seminato. Che, in altre parole, ci porta a creare ancora, stratificando su quanto già è stato edificato da chi è venuto prima di noi. In questa raccolta di racconti Francesco Zanolla ci invita a giocare agli universi paralleli, con gli Spinoff, i Sequel e i Crossover che non abbiamo mai osato chiedere.

Informazioni e contatti: https://www.comune.vigonza.pd.it.