Presentazione del libro: "Diversità e pluralismo religioso. Modelli e mappe"

"Diversità e pluralismo religioso. Modelli e mappe", di e con Enzo Pace (Pazzini editore). L’agile testo intende fare il punto sulla grande trasformazione culturale dell’Europa, dovuta alla crescente visibilità di una diversità religiosa, per molti aspetti, inedita ed inattesa. Tale tema sarà affrontato, da un lato, descrivendo le principali caratteristiche della nuova mappa religiosa europea e, dall’altro, analizzando, i vari modelli adottati dagli Stati dell’Unione per riconoscere e gestire la crescente diversità religiosa. Lo scopo, in buona sostanza, è di fornire sia una bussola per leggere il cambiamento religioso in atto, sia per interpretare l’impatto che tale mutamento ha in campo sociale e politico. La bussola sarà anche un glossario di base utile per classificare e distinguere i vari fenomeni e dati presentati nel testo. L’orizzonte europeo permetterà, infine, a chi legge di comprendere la peculiarità del caso italiano, cui sarà dedicato un apposito capitolo, rispetto soprattutto ai Paesi del Nord Europa. Nel corto respiro della sua storia nazionale, infatti, un Paese di tradizione cattolica si misura con una diversità religiosa elevata, mostrando difficoltà e paure, ma anche la capacità d’inventare luoghi e momenti d’incontro fra persone di differenti fedi.

Laureato in Giurisprudenza e Lettere e Filosofia, è stato professore ordinario di Sociologia delle religioni nel corso triennale di Scienze Sociologiche e di Religioni e Società nella Laurea Magistrale in Sociologia e titolare del modulo Islam and Human Rights nell'European Master on Human Rights and Democratization. E' stato Direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova e del Centro Interdipartimentale di Studi Interculturali e delle Migrazioni (CIRSIM) ed ha coordinato il Gruppo di ricerca LABREL (Laboratorio Religioni). E' stato Presidente dell'International Society for the Sociology of Religion (ISSR/SISR) e Coordinatore della Sezione di Sociologia della religione dell'Associazione Italiana di Sociologia. Ha fatto parte come referee dei comitati di valutazione: Agence Nationale de la Recherche (CNRSFrance; National Research Institute of Croatia; Ministero della Ricerca dell'Argentina; Israel Resarch Foundation. Directeur d'Etudes (invité) presso l'Ecole des Hautes Etudes di Parigi nel 1996 e nel 2002. Ha tenuto corsi nell'ambito del programma Erasmus Teaching Staff Mobility presso le Università di Eskishehir (Turchia) (2010 e 2012), Porto (2009), Complutense di Madrid (2008), Jagiellonia di Cracovia.(2007). Collabora con le riviste Archives de Sciences Sociales des Religions, Social Compass, Socijalna Ekologija, Horizontes Antropologicos, Religiologiques e Religioni & Società. E' co-editor della Annual review of the Socioklogy of Religion, edito dalla Brill, Leiden-Boston.

Informazioni e contatti

Ingresso con tessera, gratuita fino al 31 dicembre 2021, valida per tutto il 2022.

La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri.

Posti limitati

Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com

Durante gli eventi è necessario presentarsi con green pass

Web: https://www.facebook.com/libreriamazehual.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...