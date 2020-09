Presentazione del libro “Il dopo è ora” di Doriana Galderisi a Palazzo Moroni

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 18 (apertura della sala dalle ore 17.30) in Sala Paladin di Palazzo Moroni via del Municipio 1, Padova

Presentazione del libro di

Doriana Galderisi

Il dopo e’ ora

COVID-19: come il Coronavirus gioca con le vite di tutti noi.

Conoscere gli effetti psicologici e le dinamiche psico-sociali per dare scacco matto al Mostro.

Intervengono:

Sergio Giordani , Sindaco di Padova

Doriana Galderisi, psicologa e autrice del libro

, psicologa e autrice del libro Se gli impegni lo consentiranno vi sarà la presenza del professore Cesare Cornoldi.

Modera Francesco Zambelli, giornalista.

Intermezzi musicali.

Il libro

Questo libro nasce dall’esperienza professionale della nota psicologa Doriana Galderisi. Dare importanza a ciò che si fa di momento in momento nella nostra giornata è ciò che ora più che mai aiuta a reggere, ad evitare breakdown psichici, in altre parole a stare e a sentirsi vivi. Si offrono consigli a tutti coloro (genitori, bambini, insegnanti, coppie, single, ecc.) che, provati da questo periodo, vivono cambiamenti spesso difficili da decifrare. Un aiuto per una visione dell’oggi e del domani più positiva.

L'autrice

Doriana Galderisi. È nata e ha compiuto i suoi studi a Padova; attualmente vive e lavora come psicologa e docente a Brescia. Ha all’attivo la partecipazione in qualità di relatrice a seminari e congressi, nonché alcune pubblicazioni specialistiche.

Ingresso

Per i limiti imposti dall’attuale emergenza i posti sono limitati. È richiesta la prenotazione gratuita al link galderisi_padova.eventbrite.it.

Informazioni

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

padovacultura.it - padovaeventi.comune.padova.it

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-dopo-e-ora-119397492113