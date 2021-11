Presentazione del libro+dvd: "Le voci del sacro" di Renato Morelli

"Le voci del sacro", presentazione il 19 novembre alle ore 18.30 presso Etnodramma. Due generazioni di canto a cuncordu alla settimana santa di Cuglieri. Di e con Renato Morelli. Pubblicazione bilingue: italiano-inglese. Saggi di Piera Perria, Oliver Gerlach, Paolo Mercurio.

IL FILM - A Cuglieri, paese della Sardegna centro-occidentale, le cerimonie popolari religiose della Settimana Santa sono tradizionalmente accompagnate da su cuncordu (il coro), formato da quattro cantori specializzati, che eseguono il Miserere (salmo 50) e lo Stabat Mater in lingua latina. Sono canti di grande complessita? e di straordinario interesse musicologico, che si sono miracolosamente conservati fino ad oggi, pur essendo esclusivamente di tradizione orale. I quattro cantori “anziani” hanno pero? saputo tramandare ai propri figli questo importante patrimonio, e oggi riescono finalmente a cantare assieme.

Il film presenta e mette a confronto due generazioni di cantori, mentre sono impegnati nelle tre giornate piu? intense e significative della settimana santa.

IL VOLUME - Il volume si apre con un saggio introduttivo di Paolo Mercurio che evidenzia il lungo e intenso legame produttivo e di amicizia fra l’autore e il grande etnomusicologo sardo Pietro Sassu. Il saggio di Morelli Filmare polifonie complesse in Sardegna è dedicato alle tematiche proprie dell’antropologia visiva, con note metodologiche relative alla ripresa visiva in multicamera, riprese audio con sonoro in presa diretta, tipologia delle interviste, montaggio differenziato e uso museografico.

Il contributo di Piera Perria Et tenebrae factae sunt prende in esame gli aspetto etno-antropologici, riferiti ai riti paraliturgici della Settimana Santa di Cuglieri, con un’interessante comparazione a quanto scritto da Felix Despine, intendente del Re di Sardegna che, durante il suo soggiorno nel 1881, ebbe modo di osservare e descrivere tali riti. Inoltre Perria ha posto in risalto anche il parallelo tra i riti religiosi e gli eventi naturali, visti in relazione al calendario agrario e al susseguirsi delle stagioni.

Il canto a cuncordu nella settimana santa di Cuglieri è infine il titolo del contributo del musicologo berlinese Oliver Gerlach, esperto in musica bizantina, che ha analizzato la polivocalità locale con un approccio “modale”, in relazione alla grammatica della salmodia a più parti. I canti presi in considerazione sono il Miserere e i due Stabat, i cosiddetti Stabat Mater semplice e Stabat Mater sequentia. Le analisi sono supportate da trascrizioni musicali pubblicate in appendice (due su pentagramma, una su trascrizione bizantina), realizzate da Gerlach utilizzando anche Elan, un software open source innovativo, realizzato dall’olandese Max Plank Institute. Sarà presente l'editore Valter Colle

