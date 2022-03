Presentazione del libro: "Faust, dalla leggenda al mito" a cura di Paolo Scarpi

Inquietante, Faust muore e rinasce. Mimetizzato in Cipriano, che evoca i demoni ma poi, innamorato di Giustina, si fa cristiano e va al rogo, Faust appare durante lo scontro tra Riforma e Controriforma. Elaborazione protestante antipapalina, dannato per il suo patto con il diavolo, è protagonista prima dei teatri di marionette, poi di testi anonimi. È la leggenda che Marlowe fa diventare mito, con uno sguardo al pensiero scientifico e a quello magico. Calderón de la Barca recupererà Cipriano e Giustina come risposta cattolica in difesa del libero arbitrio: Cipriano così è salvo e annulla il patto scellerato. Le tensioni si stemperano, e con l’Illuminismo Faust e soprattutto il diavolo perdono consistenza. Quando approda a Goethe, alla fine si salva per amore: del resto, poco interessano ora i conflitti di religione e un nuovo orizzonte culturale va investendo l’Europa. Heine recupera la dannazione di Faust, ma intanto fa di Mefistofele una diavolessa, Mefistofela. Quando infine arriva a Valéry, Faust è l’uomo contemporaneo, disincantato, mentre il diavolo è fuori moda, a conferma della profezia di Cipriano. Sarà presente il curatore Paolo Scarpi che dialogherà con Chiara Cremonesi, Fabrizio Ferrari e Michela Zago.

Paolo Scarpi ha insegnato Storia delle religioni, Religioni del mondo classico e Teorie e metodi dell'indagine storico-religiosa presso l'Università di Padova dove ancora insegna Cultura e simbologia dei cibi. I suoi studi sono stati dedicati soprattutto al discorso mitico, ai culti di mistero e all'ermetismo. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Apollodoro, I miti greci (trad. di Maria Grazia Ciani, 1996), Le religioni dei misteri, 2 voll. (2011) per la Fondazione Lorenzo Valla; Il senso del cibo (Sellerio 2005); Si fa presto a dire Dio (2010) e La scelta vegetariana (con Chiara Ghidini, 2019) per Ponte alle Grazie. Per Marsilio ha curato Poimandres di Ermete Trismegisto (2005).

