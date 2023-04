Presentazione del libro “Fede e giustizia. La nuova politica dei cattolici” all’Auditorium Antonianum

Prende il via una nuova rassegna di appuntamenti dedicati alla Lettura proposti da UCID Padova: “UCID LEGGE – Dialogo con gli Autori”. Una iniziativa che si inserisce nella volontà della Sezione padovana della Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di offrire, non solo ai propri Soci ma anche a chiunque sia interessato, occasioni di riflessione sulla società che ci circonda e su come si possa portare avanti la propria vita umana e professionale, nel rispetto del Prossimo e secondo i principi ispiratori della Dottrina Sociale della Chiesa.

«L’idea per questa nuova rassegna dedicata alla lettura - spiega il Presidente UCID Padova Massimo D’Onofrio ­nasce per aprire un dialogo con i vari Autori sui temi etici, politici e sociali, e per raccogliere stimoli e condividere riflessioni sugli scenari e sull’evoluzione del mondo che ci circonda attraverso le novità editoriali che rientrano nella nostra sfera di interessi. I ritmi attuali ripresi dopo la pandemia seppure tra mille difficoltà, non sempre consentono di immergersi nella lettura. Grazie a questa iniziativa, che speriamo di articolare in più appuntamenti cadenzati nei prossimi mesi, speriamo di riuscire a trasformare le pagine dei libri in parole, domande e pensieri da condividere in dialogo con gli Autori dei libri che presenteremo. Ovviamente rinnoviamo l’invito a chiunque desideri di venire a conoscere UCID e ad assistere alle presentazioni di libri di questa nostra nuova iniziativa.»

Il primo appuntamento vedrà la presentazione del libro “Fede e Giustizia. La nuova politica dei cattolici” di Francesco Occhetta sj (2021, San Paolo Edizioni). L’incontro, che si terrà in presenza, è curato dal Socio UCID Padova e Past President Flavio Zelco e si terrà all’Auditorium Antonianum di Prato della Valle (PD) giovedì 4 maggio 2023 alle ore 18 con ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Il Paese è debitore di generazioni di cattolici che hanno contribuito a promuovere riforme sociali per il bene e la crescita di tutti. Poi, di decennio in decennio, sono aumentati il disimpegno, il tradimento degli ideali e la complessità di una realtà sempre più difficile da interpretare. Oggi si tende a privatizzare la vita di fede e a nascondere l'impegno sociale e politico dei cristiani, eppure resistono voci ed esperienze che spingono a procedere controcorrente. Il gesuita Francesco Occhetta, muovendo da queste sollecitazioni, analizza il contesto, rilegge la storia recente d'Italia e propone un modello che spinga i credenti a costruire la giustizia a partire dalla propria fede, per sperare nel futuro ed essere responsabili verso le generazioni che crescono. A una condizione però: portare ciascuno il proprio mattone per costruire lo spazio del bene comune.

L’autore

FRANCESCO OCCHETTA, gesuita, insegna alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Milano, ha conseguito la licenza in Teologia morale a Madrid e il dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana. È specializzato in diritti umani all’Università degli Studi di Padova. Ha completato la sua formazione a Santiago del Cile. Giornalista professionista dal 2010, è consulente spirituale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) e collabora con il cardinale Mauro Gambetti presso la Basilica di San Pietro. Ha ideato “Comunità di Connessioni”, un percorso di formazione all’impegno sociale e politico.

La “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – SEZIONE DI PADOVA” è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dallo Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI”, formalmente costituite.

L’Associazione aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE”, costituita il 31 gennaio 1947, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme dello statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto. Tra le sue finalità: la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

