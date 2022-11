"Canova. La vita, gli amori, le passioni e l'arte", la presentazione del libro alla Feltrinelli di Padova

Prosegue il tour di presentazioni del libro Canova. La vita, gli amori, le passioni e l'arte, scritto da Rosanna Potente con una Prefazione di Andrea Bellieni, recentemente pubblicato da Chartesia in occasione del bicentenario della morte del maestro. La terza data del fitto calendario è fissata per mercoledì 16 novembre alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Padova, dove l’autrice presenterà l’opera dialogando con Marco Gottardi intorno a un tema poco dibattuto ma di fondamentale importanza per l’arte del grande scultore.

Il focus della serata: un viaggio nella suadente perfezione della forma

Il genio e il talento di Antonio Canova, ma anche le sue pulsioni più intime e profonde, le amicizie e soprattutto gli amori: il mondo del grande scultore emergerà nitidamente nell'incontro che la prof.ssa Potente ha messo a punto per far conoscere al pubblico anche gli aspetti meno noti del maestro del Neoclassicismo, con un focus particolare in occasione di questa presentazione dedicato al suo rapporto con le donne. Dal difficile rapporto con la madre, segnato dalla prolungata e reiterata assenza di questa figura fondamentale, alle donne amate o idealizzate nelle opere iconiche che di un uomo che non si sposò mai, pur vivendo circondato da personaggi femminili anche di spicco nel contesto culturale dell’epoca.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire uno dei tanti temi affrontati dall’autrice nel suo libro, una monografia a tutto tondo che offre il ritratto completo di Antonio Canova, descrivendo i diversi volti di uno dei massimi artisti di tutti i tempi: i segreti, le tecniche e i capolavori dello scultore, la grazia e l’estro sfavillante del pittore, la tenacia del mediatore diplomatico che tenne testa a Napoleone, le inclinazioni, i sentimenti e le amicizie dell’uomo, evidenziando persino i rari vezzi o le fragilità di un animo inquieto ma indomito che seppe dare forma a un nuovo ideale di bellezza. Il tutto in un volume da collezione di grande formato, con copertina rigida cartonata impressa in oro a caldo, una veste grafica ricercata e oltre 140 spettacolari immagini fotografiche che rendono questo libro un gioiello da ammirare e collezionare.

Gli autori

Rosanna Potente si è laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. Ha lavorato per due anni al Museo archeologico nazionale di Venezia, occupandosi di ricerca. Dal 2004 insegna Lettere al Liceo classico-linguistico “Antonio Canova” di Treviso e dal 2017 tiene lezioni di Letteratura presso l’Università dell’Età Libera di Treviso. Dal 2007 al 2017 è stata Assessore alla cultura e all’istruzione e Vicesindaco (dal 2012) nel Comune di Silea (TV). Nel 2021 ha contribuito alla redazione dei testi per l’edizione illustrata della Divina Commedia edita da Chartesia.

Andrea Bellieni, autore di numerose pubblicazioni riguardanti specialmente l’ambito trevigiano e veneto, nel campo dell’architettura, della pittura antica e delle arti applicate, è stato conservatore dei Musei civici di Treviso. Dal 2008 è responsabile e conservatore del Museo Correr di Venezia e della Torre dell’orologio. Per il progetto del futuro Grande Correr ha ideato e diretto il riallestimento dell’importante collezione di opere di Antonio Canova.

https://www.chartesia.com/

https://www.facebook.com/events/643082420598479

Foto articolo da comunicato stampa