Michelangelo Pistoletto e Telmo Pievani all’Orto botanico per la presentazione del libro “La formula della creazione”

Mercoledì 19 aprile alle ore 18.30 nell'Auditorium dell'Orto botanico, via Orto Botanico 15 a Padova, l'artista Michelangelo Pistoletto è ospite dell'Università di Padova all'Orto botanico, per presentare il suo libro "La formula della creazione", in dialogo con il filosofo della scienza dell’Università di Padova Telmo Pievani ed Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella e moderatore dell'incontro.

Michelangelo Pistoletto si conferma ancora una volta non solo artista, ma anche autore. Dopo “Terzo Paradiso” (2010) e “Ominiteismo e Demopraxia” (2017), esce l’ultima sua opera. Nel volume La Formula della Creazione Michelangelo Pistoletto racconta il percorso umano e artistico che lo ha portato a definire la Formula della Creazione, una via per l’equilibrio armonico che chiama a una rinnovata responsabilità verso noi stessi, verso l’Altro, verso la natura a cui apparteniamo.

Scienza, politica, religione, arte sono alcuni dei punti cardinali che i 31 passi del libro attraversano, guidandoci verso la costruzione di una società nuova, in equilibrio. Partendo dal racconto della sua formazione e attraverso tutta la sua vita fino ad approdare a Cittadellarte, un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società, per ispirare e produrre una trasformazione responsabile attraverso idee e progetti creativi.

Questo libro è un approdo, ma anche una ripartenza. Approdo dopo ventidue anni di gestazione e ripartenza perché mette in mano al lettore uno strumento per affrontare il futuro, una guida necessaria all’equilibrio per una trasformazione responsabile della società.

Il libro è il viaggio straordinario, lucido e appassionato, di un uomo che ha vissuto e vive l’arte come cuore caldo dell’universo, di un artista che ha scelto di uscire dal suo studio e di abbracciare il mondo. Per lo stesso motivo, dopo la pubblicazione di quest’ultimo libro, il maestro biellese ha intrapreso, tappa dopo tappa, una tournée lungo tutto lo stivale per dialogare con i maggiori rappresentanti dei più svariati campi del sapere.

Il libro sarà in vendita al bookshop dell'Orto botanico e ci sarà il firmacopie al termine della presentazione.

La partecipazione all'incontro è libera, su prenotazione.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-michelangelo-pistoletto-e-telmo-pievani-574428470017