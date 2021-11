Presentazione del libro "I giorni del diluvio. Il Polesine e la grande alluvione del 1951" di Francesco Iori

14 novembre 1951. Il Po in piena per un’eccezionale ondata di maltempo nell’intero Nord Italia riversa la sua furia in Polesine, aprendo nel giro di appena mezz’ora tre enormi brecce, e provocando una devastazione destinata a protrarsi per undici interminabili giorni, allagando 100mila ettari, in pratica due terzi dell’intera provincia, sotto una valanga di otto miliardi di metri cubi d’acqua gran parte dei quali sarebbero rimasti per mesi prima di venire prosciugati. L’alluvione provoca la morte di 101 persone, 84 delle quali in un camion sommerso dalle acque mentre cercano di mettersi in salvo, e l’esodo di 180mila profughi, metà della popolazione dell’epoca, 80mila dei quali non faranno più ritorno.

Per volume di inondazione e per estensione di terre allagate, è la più grande alluvione d’Italia nell’epoca contemporanea; ed è anche il primo disastro italiano a diventare un evento mediatico. I giorni del diluvio ripercorre la drammatica vicenda, inquadrandola in una lunga storia di calamità naturali del territorio, fin dalla remota antichità; racconta la plurisecolare miseria di una provincia martoriata; ripercorre il lungo e faticoso cammino della rinascita compiuto in questi settant’anni, che ha consentito al Polesine di scrollarsi di dosso l’etichetta di Cenerentola del Veneto.

Francesco Jori, classe 1946, laurea in Scienze Politiche all’università di Padova. Giornalista professionista dal 1967, ha lavorato al “Resto del Carlino”, al “il Mattino di Padova” e al “Gazzettino”; di quest’ultimo è stato inviato speciale, responsabile dell’inserto quotidiano Nordest, e vice direttore. Attualmente è editorialista dei quotidiani veneti e friulani del gruppo Gedi. Premio alla carriera giornalistica “Paolo Rizzi” nel 2014, e dell’Ordine Giornalisti del Veneto nel 2018. Con Edizioni Biblioteca dell’Immagine ha pubblicato “La filosofia della scarpa” (2007), “L’ultimo dei barcari”(2009), “Il Sud del Nord” (2012), “Ne uccise più la fame” (2014), “Storia di Vicenza” (2015), “1516, il primo ghetto” (2016), “Caporetto, la grande battaglia” (2017), “Feltre visitata e raccontata” (2018), “Storia del Veneto”(2018). Con Toni Grossi ha scritto “Storia di Padova” (2010). Con Sergio Frigo ha curato i sette volumi veneti dell’“Antologia dei grandi scrittori del Nordest” (2012). Ha pubblicato inoltre con Canova, Franco Angeli, Marsilio, Laterza, Il Poligrafo e Padova University Press.

Con Francesco Jori e la presenza di Paolo Giaretta. Appuntamento il 3 dicembre alle ore 18.30.

I GIORNI DEL DILUVIO.

Il Polesine e la grande alluvione del 1951

di FRANCESCO JORI

(edizioni BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE 2021)

