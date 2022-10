Presentazione del libro "In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie"

Nuovo appuntamento della rassegna Racconti della natura KIDS con la presentazione di "In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie" (di Beti Piotto, edito da Topipittori) e un'attività ludico-didattica a cura dell’illustratrice Gioia Marchegiani.

In natura, il raggiungimento di equilibrio e armonia richiede tempo e innumerevoli tentativi per elaborare strategie che consentano di vivere e convivere sul nostro pianeta. I semi sono la manifestazione più potente di questo incessante e inarrestabile processo, di questa spinta alla diffusione della vita. Hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e adattarsi all’ambiente. Un seme, piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per vivere.

L’evento, dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni, è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico. Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/in-un-seme/.

In un seme è in vendita presso il bookshop dal 23 ottobre. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie. Maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/un-seme-racconti-della-natura-kids.