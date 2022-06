Ivan Grozny Compasso presenta "Quando c’era Lula – Dal sogno dei grandi eventi a Bolsonaro" al parco Buzzaccarini

Nuovo appuntamento con la cultura al Parco Buzzaccarini di Monselice. Protagonista della serata di martedì 5 luglio alle ore 21.30 il giornalista Ivan Grozny Compasso che presenterà il suo ultimo libro “Quando c’era Lula – Dal sogno dei grandi eventi a Bolsonaro”. Con Ivan Grozny Compasso dialoga Massimo Carlotto.

Di cosa parla il libro

Il Brasile è scosso dalle proteste durante i Mondiali e le Olimpiadi. Gli anni in cui il sogno socialista sembrava potersi realizzare sono alle spalle e Bolsonaro sta per fare il suo tragico ingresso nel Paese. Ci si rende conto che nemmeno Lula, con le sue misure contro la riduzione della povertà, è riuscito ad aggiustare le storture di un sistema ingiusto. Troppi gli uomini armati per le strade, molti di questi appartengono alla galassia delle forze di polizia del Paese. Sono tra le più violente e razziste al mondo, rimangono intoccabili e continuano a uccidere soprattutto casi i ragazzi neri e poveri delle favelas. Lo stesso vale per le diseguaglianze economiche. Si costruiscono stadi per cui è necessario sfrattare migliaia di cittadini e nei cui cantieri i lavoratori muoiono. I sogni del sindacalista degli anni ’80 non hanno la meglio sulle élite che mettono in ginocchio tanti per il profitto di pochi, con cui Lula una volta presidente si trova a scendere a compromessi.

Una testimonianza diretta

Ivan Grozny Compasso vive insieme ai brasiliani le contraddizioni che segnano il periodo dal 2012 al 2016, continuando a seguirne le evoluzioni fino ad oggi. Viaggia per il Paese dal Paranà al Cearà e trova nelle favelas e nei villaggi le melodie di un Brasile che resiste.

---

Pizzeria aperta dalle 19.30

Info e prenotazioni 345 877 9091

Info web

https://www.facebook.com/events/1315934505597362/

Foto articolo da comunicato stampa