“Lettere alla madre 1915-1920. Diari e memoria della Grande Guerra”, presentazione alla libreria Laformadelibro

Il mondo degli affetti nella Grande Guerra narrato attraverso uno scambio epistolare tra figlio e madre, alle spalle del fronte. Protagonista il libro “Lettere alla madre 1915-1920. Diari e memoria della Grande Guerra” che verrà presentato martedì 23 novembre alle 18 alla Libreria La Forma del Libro, in via del Carmine 6 a Padova.

A introdurre il libro e a raccontare le lettere di Andrea de Raho, barone di Cassineto, ingegnere ufficiale del genio nella Grande Guerra, discendente dal normanno Rahulfo detto Raho , con la mamma, Emma D’Altavilla, è la figlia, Marina Emo De Raho, padovana d’adozione, moglie del Conte Umberto Emo Capodilista e madre di Enrichetta e Giordano, titolare dell’azienda agricola Emo Capodilista e Vice Presidente di Confagricoltura nazionale.

Marina è fotografa, specializzata in indagine del territorio del Veneto, di foto artistiche e foto di scena.

Con lei, curatrice del libro, ci sarà Giovanni Battista Lanfranchi, professore di storia del vicino Oriente dell’Università di Padova e consigliere regionale dell’associazione dimore storiche italiane per la sezione del Veneto, Nino Olivetti Rason già professore onorario di Diritto comparato dell’università degli studi di Padova e l’editore Paolo Gaspari.

Nella copertina del libro una tavola proprio di Andrea De Raho “Come possono vincere i non combattenti “ che racconta, in immagini, ,la sottoscrizione per finanziare le spese militari.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-andrea-de-raho-lettere-alla-madre-presentazione-del-libro-211774111067