Rassegna “Incontri di viaggio”: Elena Dak presenta “Ancora in cammino" alla Libreria laformadelibro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/2321706737995497/

C?ontinua la nostra ricca rassegna di viaggio con un nuovo, attesissimo incontro!

Questo libro è la storia di due viaggi fatti nel Kutch, un’area del Gujarat, regione indiana ai confini con il Pakistan, dove abitano e da cui partono gruppi di pastori in migrazione, i Rabari, che nomadizzano in questi territori e si spostano lentamente per centinaia di chilometri alla ricerca di pascoli. Anticamente allevatori di cammelli, oggi i Rabari migrano in piccoli gruppi composti da poche famiglie, le greggi e alcuni dromedari necessari per il carico e il trasporto delle masserizie.

Le loro rotte annuali li portano a penetrare all'interno di un tessuto ambientale sempre più antropizzato, urbanizzato e industrializzato che prevedono l'attraversamento di trafficati assi stradali e la necessità di accampamenti a bordo di autostrade. Gli autori hanno vissuto insieme a loro condividendo le attività quotidiane dei membri delle famiglie e ne hanno seguito i movimenti durante la stagione dei monsoni partecipando alle loro cerimonie. Durante questi viaggi si sono resi conto di essere testimoni di un cambiamento epocale nell'India di oggi e di trovarsi, molto probabilmente, insieme all'ultima generazione di nomadi carovanieri di questa parte di mondo.

A seguito di una lunga ricerca svoltasi nel 2017 e 2018 seguendo la migrazione di alcune famiglie di pastori Rabari nel Gujarat Indiano, insieme al fotografo Bruno Zanzottera, esce il nuovo libro “Ancora in cammino”per l’editore Crowd Book. Un libro da leggere e sfogliare lentamente.

I?ngresso libero, gradita prenotazione.

Quando e dove

Sabato 8 ottobre, ore 18

LaFormadelLibro

Via del Carmine, 6, Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/2321706737995497/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rassegna-di-viaggio-elena-dak-presenta-ancora-in-cammino-433572345557

Foto articolo da evento Facebook