Presentazione del libro postumo di Manlio Cortelazzo "Parole padovane" a Palazzo Moroni

Martedì 9 aprile 2024 | ore 17.30

Sala Anziani | Palazzo Moroni

via VIII febbraio 2, Padova

Presentazione del libro postumo di Manlio Cortelazzo

"Parole padovane"

(Esedra, Padova, 2023)

Il volume raccoglie, con qualche integrazione, le oltre mille parole padovane pubblicate da Manlio Cortelazzo dal 1996 al 2008 nella rivista «Padova e il suo territorio». Viene proposto, agli studiosi, ma anche agli appassionati cui, mese dopo mese, si era rivolto Manlio Cortelazzo, un vero e proprio vocabolario etimologico del più tipico lessico dialettale padovano che sarà, negli studi sul lessico veneto, secondo solo alle Etimologie ve­nete di Angelico Prati. Il valore dell’opera sta nella scelta delle parole studiate (basata non tanto sulla frequenza d’uso, ma sull’intrinseco interesse storico-etimologico), nelle fonti, poco note, da cui sono state tratte le voci (opere in dialetto degli ultimi decenni, fonti documentarie, repertori lessicografici, ma anche testimonianze orali), nella esperta fondatezza, ma al tempo stesso prudenza, delle proposte etimologiche. (clicca qui per continuare a leggere)

