Manuela Bellodi presenta "Viottoli e lune. Narrazioni poetiche e poesie" al Libraccio

Venerdì 17 febbraio

alle ore 18

Manuela Bellodi

presenta

“Viottoli e lune

Narrazioni poetiche e poesie”.

Ed. La Vita Felice

dialoga con l’autrice

Silvio Ramat

Il libro

“Quanti viottoli hanno percorso e quante lune invocato Benvenuta, Gabrina, Franchetta, Antonia... amiche per sempre per le quali “ho dovuto”, oltre che voluto, scrivere qualcosa che diventasse ricordo affettuoso e memoria, ricerca della verità e incitamento all’indignazione per chi legge. Queste amiche, per cui si fatica a trovare una ragione che giustifichi torture e roghi inflitti da dotti inquisitori cattolici, luterani, calvinisti, anglicani e laici, sono anche faticosamente collocabili nel tempo, in quanto per le streghe il tempo non esiste perché scandito e dilatato dalle fasi di processi interminabili e demenziali che, fin dall’inizio, minano in modo irreversibile la dignità umana nei suoi molteplici aspetti [...] sino a quando non venne abrogato il crimine di stregoneria nel 1700. Per fortuna, e pare strano affermarlo, il Diavolo ha messo lo zampino in tanti archivi del nostro Belpaese, facendo in modo che non tutti i documenti andassero perduti o bruciati. Così la voce di tante donne è arrivata sino a noi, spesso con accenti disperatamente poetici, anche quando costrette a confessare cose inenarrabili.”

L’autrice

Manuela Bellodi modenese, vive e lavora a Padova.

Ha pubblicato: Distacchi (Rebellato, 1980) con cui ha vinto l’«Ambrogino d’Argento» al Circolo della Stampa di Milano nel1980; Per una manciata d’amore (Libroitaliano, 2002); Albicocche per i miei ospiti (LietoColle, 2006) con cui ha una ricevuto menzione speciale al «Grinzane Cavour Giardini Hanbury» nel 2007; La prossima volta (LietoColle, 2008); L’arco di rose (LietoColle, 2011) con cui ha ottenuto il 2°premio al Concorso «Pannunzio» nel 2013; Il mio cuore è un campanile (La Vita Felice, 2014) recensito su Poesia da Silvio Ramat.

Della sua poesia hanno parlato Silvio Ramat, Silvio Bordoni, Paolo Ruffilli e Giorgio Linguaglossa in La nuova poesia modernista italiana (Edilet, 2010) e in Dalla lirica al discorso poetico-Storia della poesia italiana (1945-2010) (Edilet, 2011).

Ha inoltre pubblicato un saggio sulla storia dell’Inquisizione e della stregoneria dal titolo L’altro Olocausto (Cleup Padova, 2010).

Silvio Ramat

Professore emerito di letteratura italiana contemporanea nell’università di Padova, ha pubblicato numerosi studi sulle maggiori correnti e figure della poesia novecentesca e curato edizioni di opere di Campana, Gatto, Ungaretti, Sinisgalli. Tra le sue raccolte poetiche recenti: Banchi di prova (Marsilio 2011), La dirimpettaia e altri affanni (Mondadori 2013), Elis Island (ivi 2015), Mia madre un secolo (Marsilio 2015), Fuori stagione (Crocetti 2017), In cuor vostro e altri versi (ivi 2019).

