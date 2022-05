Presentazione del libro "Michel Leiris etnologo"

Michel Leiris non è stato solo uno dei più importanti scrittori francesi del Novecento, ma anche un etnologo di professione. Un "secondo mestiere" vissuto in maniera lacerante, fonte di intense passioni e grandi delusioni. In Michel Leiris etnologo, Renzo Guolo fa emergere il ruolo significativo che l'autore de L'Africa fantasma ha avuto nella storia dell'antropologia, non solo per i suoi contributi a temi come il sacro, l'erotismo, il sacrificio e la possessione, ma anche per aver evocato, prima di altri, questioni scottanti come la soggettività del ricercatore e l'incoerenza dell'etnologia con i suoi dichiarati propositi scientifici ed emancipativi: decostruendo , in tal modo, quei canoni dominanti che facevano di lui una sorta di "fuorilegge della disciplina".

L’autore analizza il percorso di Leiris dalla Dakar-Gibuti, missione fondativa dell’etnologia francese sul terreno, alle Antille, dalle esperienze con Georges Bataille a Documents e nel Collegio di Sociologia alla tragedia del secondo conflitto mondiale, dalla lotta al razzismo e al colonialismo alla guerra d’Algeria, dalla lunga direzione del Dipartimento dell’Africa nera al Museo dell’Uomo agli studi sull’arte africana. Con la presenza di Adone Brandalise e Enzo Pace.

Renzo Guolo, professore ordinario di Sociologia della religione all’Università degli Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla sociologia all’antropologia e dalla religione alla politica. Tra le sue pubblicazioni: Chi impugna la croce ( Laterza, 2011), L’ultima utopia (Guerini e Associati, 2015) , Jihadisti d’Italia (Guerini e Associati, 2018), I ferventi. Gli etnologi francesi tra esperienza interiore e storia ( Mondadori Università, 2021). È editorialista de la Repubblica e del Mattino di Padova.

Adone Brandalise , insegna Teoria della Letteratura all’Università di Padova. La sua ricerca investe la riflessione teorico-letteraria, prevalentemente centrata sull'interrogazione dei testi, oltre che la psicanalisi, le questioni epistemologiche, i temi dell’intercultura, le categorie e i simboli della politica. Ha collaborato a riviste quali “Lettere italiane”, “Studi novecenteschi”, “Immagine riflessa”, “Il centauro”, “Filosofia politica”, “Trickster”. Tra le sue pubblicazioni: Oltranze (Unipress, 2002), Categorie e figure (Unipress, 2003), Dentro il confine (Mimesis, 2019); Metodi della singolarità, Mimesis, 2019).

Enzo Pace è stato docente di Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Directeur d’études invité all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, è stato Presidente dell’International Society for the Sociology of Religion. I suoi interessi di ricerca riguardano i movimenti di tipo fondamentalista, le forme moderne di pentecostalismo e la religione in internet. Si è a lungo occupato di sociologia dell’Islam e, in questo ambito, ha istituito il Master in studi sull’Islam europeo all’Università di Padova. Tra le sue recenti pubblicazioni: Introduzione alla sociologia delle religioni (Roma, 2021, nuova edizione); Cristianesimo extra-large (Bologna, 2018); Religiosità senza religioni (Napoli, 2015); La comunicazione invisibile. Religioni in internet (Milano, 2013) e Cous cous. Una storia mediterranea (Padova 2022).