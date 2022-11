Massimo Carlotto presenta il suo nuovo libro: "Youthless. Fiori di strada" alla Mondadori

Venerdì 4 novembre, ore 18, alla Mondadori di piazza dell’Insurrezione in programma la presentazione del romanzo

Youthless

Fiori di strada

Scritto da

Alessandra Acciai, Massimo Carlotto, Patrizia Rinaldi,

Pasquale Ruju e Massimo Torre

Interviene Massimo Carlotto

Dialoga Gianluca Marinelli

Romanzo collettivo

Veneto, una cascina tra le verdi colline coltivate a prosecco ospita un gruppo di ragazze. Sono tutte minorenni e in fuga. Dalla famiglia, dalla polizia, da se stesse.

Anna ha sedici anni ed e? incinta, e assieme a sua sorella Claudia nasconde un terribile segreto.

Domitilla e? una bellissima diciassettenne dal cognome nobile che non l’ha salvata, anzi: la ragazza dipende dall’eroina e dalla chimica che riesce a trovare.

Le?a e? una ragazza francese che sta per compiere diciotto anni, attivista dei centri sociali, ricercata per aver ferito un poliziotto durante scontri di piazza.

Rachida e? una giovane senegalese. Cerca la madre e una vita piu? sopportabile, lontano dal sistema di valori inaccettabile del suo clan.

Teresa e? una sedicenne calabrese dallo sguardo feroce: figlia di ’ndrangheta, scappa dalla propria famiglia che le ha ucciso la madre.

Infine c’e? Stella: di lei non si sa quasi nulla, appena arrivata e? scomparsa. Viene trovata morta e le ragazze nel panico decidono di cambiare zona.

Ma prima che possano farlo irrompono nella cascina due poliziotti, il sovrintendente Cristoforo Marino e il vicecommissario Giustina Rebellin, che le catturano. Riescono a liberarsi, ma a caro prezzo. Inizia la loro Odissea, un viaggio che le porta lontano dal passato verso un futuro che sembra impossibile da raggiungere, dal Veneto verso la Calabria, inseguite da Giustina, implacabile, perversa e crudele, mentre il superiore di lei, il commissario capo Valerio Pavan, comincia a capire che le zone d’ombra della vicenda sono molte.

Massimo Carlotto

Nato a Padova nel 1956, ha pubblicato una trentina di romanzi. Scrive anche per il teatro, il cinema, la televisione e il fumetto.

Patrizia Rinaldi

Laureata in Filosofia, vive e lavora a Napoli. Partecipa dal 2009 a progetti letterari presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. I suoi libri sono stati tradotti in vari Paesi. Da Blanca (e/o, 2016), il primo di cinque romanzi con protagonista la detective ipovedente Bianca Occhiuzzi, e? stata tratta l’omonima serie prodotta da Lux Vide e trasmessa da Rai 1 e Netflix. Nel 2016 ha vinto il Premio Andersen Miglior Scrittore, il maggiore riconoscimento italiano di letteratura per ragazzi.

Alessandra Acciai

È nata a Roma e cresciuta a Firenze, ha lavorato in teatro, cinema e televisione. Come produttrice ha portato sullo schermo, fra le altre cose, Pecora Nera e Viva la sposa di Ascanio Celestini, E? stato il figlio e La buca di Daniele Cipri?, Passione di John Turturro e Ferrante Fever di Giacomo Durzi

Pasquale Ruju

Nasce a Nuoro nel 1962. Nel 1995 entra a far parte dello staff degli autori di Dylan Dog, diventando ben presto una delle firme principali della testata. Ha scritto e scrive anche albi di Nathan Never, Martin Myste?re, Dampyr e Tex. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Cartoomics-If 2004 e il premio Anafi 2021 per la sceneggiatura. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo Un caso come gli altri (e/o, finalista al Premio Scerbanenco), cui hanno fatto seguito, ancora per e/o, Nero di mare, Stagione di cenere e Il codice della vendetta (2021, finalista al Premio Scerbanenco).

Massimo Torre

E? nato a Napoli nel 1958. Vive e lavora a Roma come soggettista, sceneggiatore e head writer di film e serie televisive di successo. Ha pubblicato tre romanzi noir per e/o: Chi ha paura di Pulcinella?, Uccidete Pulcinella e La giustizia di Pulcinella, e, per Giulio Perrone Editore, il romanzo La Dora dei miei sogni.

Il libro

Massimo Carlotto, Patrizia Rinaldi, Alessandra Acciai, Pasquale Ruju, Massimo Torre

Youthless

Fiori di strada

In libreria per HarperCollins dal 25 ottobre – 18,50 euro, pagine 320

Sei ragazze in fuga da se stesse e da un’implacabile aguzzina.

un viaggio dal nord al sud dell’Italia

per dimenticare il passato, salvare

il presente e sognare il futuro.

Un meraviglioso romanzo noir sulla speranza, il dolore e l’amicizia, scritto a dieci mani da cinque grandi autori italiani.

