A Padova la presentazione del libro "l neorealismo di Marcella Pedone"

La vicenda biografica e professionale della fotografa e cineoperatrice sperimentale Marcella Pedone (Roma 1919). Attraverso un linguaggio fluido al confine tra istanze molteplici, l’artista scatta nel periodo 1950-1990 170.000 fotografie neorealiste a colori da lei donate al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nel 2017 e gira circa 9.000 metri di pellicola documentaria in 16 mm. In anni dominati da canoni maschili, Pedone delinea, come forse nessun’altra fotografa della sua generazione, un atlante visivo della provincia italiana. Traduce in immagine il paesaggio antropico nell’articolata trama di relazioni culturali che ne costituiscono l’identità tra tradizione e progresso. Il volume è nato in seno al Progetto di Sviluppo Dipartimentale "Traveling Identities" (2018-2022) del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova.

Appuntamento il 22 ottobre alle ore 18.30 presso Etnodramma a Padova. Saranno presenti gli autori:

Mirco Melanco - Docente universitario presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, insegna materie cinematografiche al DAMS e alla magistrale SSP ed è responsabile scientifico di due laboratori. Regista di documentari e di videoinstallazioni è anche saggista di storia e teoria del cinema: la presente è la sua sesta monografia. Nel 2020 ha anche pubblicato il volume "Cinema tra contaminazioni del reale e politica".

Romina Zanon - Dottoranda di ricerca in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali (Università di Padova, XXXVI ciclo) è anche un'artista visiva e saggista di fotografia e cinema. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni ed esposizioni in Italia e all'estero. Nel biennio 2018-2020 ha collaborato al progetto di ricerca "Traveling Identities" presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova.

Informazioni e contatti

Ingresso con tessera, gratuita fino al 31 dicembre 2021, valida per tutto il 2022. La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri. Posti limitati.

Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com.

Durante gli eventi è necessario presentarsi con green pass.

Web: https://www.facebook.com/libreriamazehual

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...