Presentazione del volume “Colori e paesaggi danteschi” di Francesca Favaro a palazzo Moroni

Giovedì 3 marzo 2022 alle ore 17.30, in sala Anziani a Palazzo Moroni in via VIII febbraio 6 a Padova, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Padova, si svolgerà la presentazione del volume Colori e paesaggi danteschi della scrittrice padovana Francesca Favaro con illustrazioni di Michele D’Aloisiio.

Introduce Silvio Ramat. Sarà presente l’autrice.

Francesca Favaro è nata e vive a Padova. Dottore di ricerca in Filologia ed Ermeneutica italiana, insegna lettere al Liceo Tito Livio di Padova ed è docente a contratto al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova.

Particolarmente interessata, come studiosa, al rapporto fra la letteratura italiana e le letterature classiche, ha pubblicato numerosi volumi e saggi su autori del Sette-Ottocento; si è inoltre occupata della fortuna di Saffo e di Anacreonte nei secoli; più di recente, ha esteso i suoi interessi di ricerca anche ad alcuni autori del Seicento e del Novecento. Collabora assiduamente con varie riviste letterarie.

Il volume Colori e paesaggi danteschi propone alcuni ‘saggi lirici’ ispirati dall’opera dell’Alighieri: autentica opera-mondo, come tutti sanno, la cui stratificata profondità si traduce in potenza d’attrazione: inesauribile, e infinitamente varia, a seconda dei lettori.

Questi saggi, accompagnati dalle immagini di Michele D’Aloisio, a partire da una suggestione, un accostamento, uno spunto talora minimo – un ramo d’autunno rimasto nudo, una foglia smaltata di verde, il bianco delle neve… – si volgono a evocare ed esplorare alcuni tra gli infiniti paesaggi, della mente e del cuore, che le pagine di Dante riescono schiudere dinnanzi a noi, dentro di noi.

