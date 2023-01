'Na vita de rime, presentazione del libro di Pier Giorgio Fontana a palazzo Moroni

Avissinàndose in pressa la data finàe...,

me xe vegnù voja un fià de assenblare

tuto quéo - o mejo, la parte principàe -

che in rima me xe vegnù da inventare

(tegnù sia par mi e sia tanto publicà)

scrivendo, tuto somà co bona costansa,

dai disdòto ani e fin i dì 'pena passà

co 'na vena ativa de discreta sostansa!

Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 17.30 in sala Paladin a Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6, Padova, verrà presentato il libro di Pier Giorgio Fontana 'Na vita de rime (CLEUP, 2022).

Presenterà il libro la giornalista Cristina Sartori; sarà presente l'Autore.

Pier Giorgio Fontana

Pier Giorgio Fontana nasce nel 1939 a Padova dove attualmente vive. Dopo la Guerra si trasferisce con la famiglia dal quartiere Arcella al centro città, dove cresce all’ombra dei suoi amati “Servi”; da oltre cinquant’anni abita nel quartiere San Bellino. Coltiva, fin da giovane, l’inclinazione e l’interesse per la scrittura in dialetto padovano, prediligendo il tono ironico a quello più impegnato e profondo, comunque presente nelle sue opere. Nel 2019 è stato insignito della prestigiosa onorificenza di “Padovano Eccellente”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

