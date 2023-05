Presentazione del libro "Parole parole parole..."

L'Associazione Culturale Abruzzese-Molisano-Veneta “Balbino Del Nunzio”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Federico Talami” di Abano Terme, organizza, per sabato 27 maggio, alle ore 10, la presentazione del libro del Prof. Gian Mario Paolucci dal titolo “Parole parole parole… (Dimmi come parli o scrivi e ti dirò chi sei)".

Interverranno il Prof. Rocco Pagliani, docente e poeta, che porrà l’accento sul declino della lingua italiana, facendo ricorso alla sua esperienza didattica, e il Prof. Enzo Pace, docente universitario, che si soffermerà sulle implicazioni sociologiche dell’inquietante fenomeno. Gli intervalli saranno scanditi dalla lettura interpretativa di alcune pagine del libro a cura di Filippo Crispo, attore e regista, e dall'esecuzione di brani musicali ad opera di Andrea Dalla Zuanna con la sua chitarra.

A conclusione dell'evento il moderatore Claudio Campagnolo, giornalista, provvederà ad intervistare l’autore, ponendogli domande sulla genesi e sugli sviluppi dell’opera presentata. L’incontro si terrà nella sala della Biblioteca Civica in Via Matteotti n. 71 ad Abano Terme.

L’ingresso è libero. Per info: cell. 335 330950.