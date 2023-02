Presentazione del libro "Pensieri della mosca dalla testa storta"

In occasione della nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), il circolo padovano dell'UAAR (Unione Atei ed Agnostici Razionalisti) in collaborazione con il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) organizza il Darwin Day sul tema "Cervello".

Martedì 14 presso la libreria ItalyPost, viale Codalunga 4L, il professor Giorgio Vallortigara, Professore di Neuroscienze presso il Centre for Mind-Brain Sciences dell’Università di Trento e autore di numerosi libri a carattere divulgativo, presenterà alle 18.30 la sua più recente pubblicazione divulgativa “Pensieri della mosca con la testa storta” in un incontro/dialogo sulla coscienza insieme al filosofo Alberto Gaiani e alla biologa molecolare Elisa Corteggiani (entrambi docenti del liceo scientifico Fermi di Padova). L'evento è patrocinato dal Comune di Padova e dall'Università degli Studi di Padova.

Informazioni e contatti: https://www.eventbrite.it.