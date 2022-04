Presentazione del libro "Una persona alla volta" di Gino Strada a Vigonza

Venerdì 29 aprile, alle ore 18, in Sala Consiliare, Via Arrigoni 1 a Vigonza, in occasione della Settimana Civica "Protagonisti. Non spettatori"

L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Emergency Gruppo di Padova e Teatro de LiNutile, presenta il libro "Una persona alla volta" di Gino Strada.

Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata e avventurosa delle radici che hanno ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura. Il racconto dell’impegno e delle esperienze che lo hanno condotto da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni fino ai Paesi più lontani, per seguire l’idea che portava avanti con la sua passione e con EMERGENCY: salvare vite umane e lottare per i loro diritti.

Intervengono:

Ivan Grozny Compasso , giornalista di PadovaOggi;

, giornalista di PadovaOggi; Massimo Mastromatteo , coordinatore d'area Veneto dei volontari di Emergency;

, coordinatore d'area Veneto dei volontari di Emergency; Marta Bettuolo, attrice e co-direttrice del Teatro e dell'Accademia de LiNutile di Padova.

Biblioteca Comunale tel. 0498090372 - email. biblioteca@comune.vigonza.pd.it

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid

https://www.comune.vigonza.pd.it/presentazione-del-libro-persona-alla-volta-di-gino-strada