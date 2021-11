Presentazione del libro "Piccole storie a Padova" di Laura Pisanello

Padova è per tradizione la città del “Santo senza nome”, del “Caffè senza porte”, del “Prato senza erba”. E qualcuno

aggiunge ai tre “senza” anche un quarto: il bue senza corna che è quello dello stemma della celebre Università.

Ma Padova è fatta anche dai padovani: geniali ingegni studiarono qui, molti artisti diedero il meglio di sé, molte esistenze si sono intrecciate e si intrecciano tuttora perché occorrono tante vite per fare una Città.

Laura Pisanello è nata a Treviso, si è laureata in Lettere a Venezia. Giornalista professionista, lavora al Messaggero di sant’Antonio nella redazione del Messaggero dei ragazzi. Ha raccontato tante storie in Fiabe e leggende dei Colli Euganei e in molti altri libri per adulti e per bambini, pubblicati in Italia e all’estero.

Con Laura Pisanello e la presenza della giornalista Cristina Sartori e di Paola Tantulli (Biblioteca dell’Immagine). Appuntamento il 4 dicembre 2021 alle ore 18.30.

PICCOLE STORIE A PADOVA di Laura Pisanello

(edizioni BIBLIOTECA DELL'IMMGINE 2021)

Ingresso con tessera, gratuita fino al 31 dicembre 2021, valida per tutto il 2022.

Posti limitati Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com.

Durante gli eventi è necessario presentarsi con green pass.

